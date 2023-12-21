مسؤول سابق يُشهر إفلاسه... هذه قيمة ديونه

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طلب عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني إشهار إفلاسه، بعد أيام من مطالبته بسداد 148 مليون دولار في دعوى تشهير.وأدرج جولياني في طلب إشهار إفلاسه نحو 153 مليون دولار من الديون الحالية أو المحتملة.وشمل هذا المبلغ مئات الآلاف من الدولارات خاصة بالتزامات ضريبية، وأموال يدين بها لمحامييه، وعدة ملايين من الدولارات متعلقة بدعاوى مقامة ضده.والأكبر من بين هذه المبالغ هو 148 مليون دولار، الذي أمر بسداده قبل أسبوع لإدلائه بتصريحات كاذبة حول العاملين في الانتخابات في جورجيا أثناء الانتخابات الرئاسية لعام 2020. (الحرة)