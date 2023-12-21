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منظمة الصحة تحذر من تفشي الأمراض المعدية في غزة

Lebanon 24
21-12-2023 | 16:23
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حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي الأمراض المعدية في قطاع غزة سيكون حتمياً بسبب الظروف الصحية السيئة وعدم وجود مياه الشرب النظيفة.
وفي بيان لها، يوم الخميس، أشارت المنظمة إلى أن أكثر من 1.9 مليون شخص اضطروا للنزوح من منازلهم في غزة، وأن أكثر من 1.4 مليون منهم موجودون في مآو مكتظة بالناس.
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وأكدت أن تلك الظروف تساعد في تنامي الأمراض المعدية دائماً.
وأفادت بأن هناك دش استحمام واحد لكل 4500 شخص ومرحاضاً واحداً لكل 220 شخصاً في غزة، ولا يزال هناك نقص في مياه الشرب ومشاكل متزايدة مع الصرف الصحي، ما يجعل تفشي الأمراض المعدية "حتمياً.
وأشارت المنظمة إلى تسجيل أكثر من 100 ألف حالة إسهال منذ منتصف تشرين الأول الماضي، نصفها عند الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن 5 سنوات، وهذا أكثر بـ 25 ضعفا مما كان قبل تصعيد النزاع.
وتم كذلك تسجيل أكثر من 150 ألف حالة إصابة في الجهاز التنفسي العلوي، والعديد من حالات التهاب السحايا والطفح الجلدي والجرب والقمل وجدري الماء.
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن "عددا غير مسبوق من الناس، يصل إلى 93% من سكان غزة، يواجهون مستويات حرجة من الجوع أو سوء التغذية".


المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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