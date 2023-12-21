أميركا تعمل على قرار بشأن الحرب في غزة بمجلس الأمن.. هل تسعى لوقف الحرب؟

بعد رفع الفيتو من قبل أميركا وإسرائيل، حول إيقاف الحرب في غزة، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، أنها تواصل العمل على قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة، بعد إرجاء متكرر لتصويت على مشروع في هذا الشأن في ظل اعتراضات إسرائيلية على النصّ المقترح.

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي: "ما زلنا نعمل بنشاط مع شركائنا في الأمم المتحدة بشأن القرار واللغة المعتمدة".

جاء ذلك بعيد تأكيد روبرت وود، نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، أن مشروع القرار المقترح من قبل الإمارات العربية المتحدة لم يبلغ بعد صيغة تلقى موافقة الولايات المتحدة.

وإحدى نقاط التباين بشأن النصّ المقترح هي الدعوة إلى إشراف الأمم المتحدة على دخول المساعدات إلى القطاع المحاصر حيث يعاني السكان أزمة إنسانية حادة منذ اندلاع الحرب في 7 شرين الأول.

وفي حين امتنع كيربي عن الدخول في تفاصيل المداولات، أقرّ بأن إسرائيل ترغب في الاحتفاظ بسلطة الرقابة على المساعدات قبل عبورها إلى داخل القطاع.

ويشهد المجلس الذي واجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص الذي ترعاه الإمارات.





المصدر: الشرق الأوسط