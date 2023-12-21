مدمّرة أميركيّة تصل إلى الشرق الأوسط... ما هي مهمتها؟

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنّ "المدمرة "يو إس إس لابون عبرت قناة السويس، ووصلت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي، للمساعدة في ضمان الأمن البحري والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط". (روسيا اليوم)

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