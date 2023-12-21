19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
9
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مدمّرة أميركيّة تصل إلى الشرق الأوسط... ما هي مهمتها؟
Lebanon 24
21-12-2023
|
16:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنّ "المدمرة "يو إس إس لابون عبرت قناة السويس، ووصلت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي، للمساعدة في ضمان الأمن البحري والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أميركا تعمل على قرار بشأن الحرب في غزة بمجلس الأمن.. هل تسعى لوقف الحرب؟
Lebanon 24
أميركا تعمل على قرار بشأن الحرب في غزة بمجلس الأمن.. هل تسعى لوقف الحرب؟
22/12/2023 00:31:04
22/12/2023 00:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
موضوع غير قابل للنقاش بالنسبة لأميركا... ما مصير "حرب الرقائق" التي تخوضها مع الصين؟
Lebanon 24
موضوع غير قابل للنقاش بالنسبة لأميركا... ما مصير "حرب الرقائق" التي تخوضها مع الصين؟
22/12/2023 00:31:04
22/12/2023 00:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب هذه المشكلة.. تويوتا تستدعي مليون سيارة في أميركا
Lebanon 24
بسبب هذه المشكلة.. تويوتا تستدعي مليون سيارة في أميركا
22/12/2023 00:31:04
22/12/2023 00:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قضائه 48 عاما وراء القضبان... البراءة لصاحب أطول حكم ظالم في تاريخ أميركا
Lebanon 24
بعد قضائه 48 عاما وراء القضبان... البراءة لصاحب أطول حكم ظالم في تاريخ أميركا
22/12/2023 00:31:04
22/12/2023 00:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مدمرة
أميركا
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة لبنانية تشن حرباً على هيفا وهبي.. هذا ما تفعله من "تحت الطاولة"!
Lebanon 24
فنانة لبنانية تشن حرباً على هيفا وهبي.. هذا ما تفعله من "تحت الطاولة"!
03:33 | 2023-12-21
21/12/2023 03:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو حادث سير كبير... المشهد مروّع
Lebanon 24
بالفيديو حادث سير كبير... المشهد مروّع
12:51 | 2023-12-21
21/12/2023 12:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يجري ليلاً في وسط بيروت!
Lebanon 24
هذا ما يجري ليلاً في وسط بيروت!
02:15 | 2023-12-21
21/12/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن العاصفة "الطوفانية" التي ستضرب لبنان.. الذروة ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن العاصفة "الطوفانية" التي ستضرب لبنان.. الذروة ستكون في هذا الموعد
01:47 | 2023-12-21
21/12/2023 01:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببطن منتفخ.. الممثلة الشهيرة تعلن حملها بعد أشهر من الزواج (صورة)
Lebanon 24
ظهرت ببطن منتفخ.. الممثلة الشهيرة تعلن حملها بعد أشهر من الزواج (صورة)
07:34 | 2023-12-21
21/12/2023 07:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:39 | 2023-12-21
أميركا تعمل على قرار بشأن الحرب في غزة بمجلس الأمن.. هل تسعى لوقف الحرب؟
16:23 | 2023-12-21
منظمة الصحة تحذر من تفشي الأمراض المعدية في غزة
16:05 | 2023-12-21
مسؤول سابق يُشهر إفلاسه... هذه قيمة ديونه
16:00 | 2023-12-21
"ثورة نووية جديدة" قد تغير مستقبل البشرية قريباً!
15:51 | 2023-12-21
بعدما وصفه بـ"المتمرد"... كيف ردّ ترامب على بايدن؟
15:28 | 2023-12-21
البرهان: لن أقبل بأي اتفاق سلام "مهين"
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
22/12/2023 00:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
22/12/2023 00:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
22/12/2023 00:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24