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عربي-دولي

مدمّرة أميركيّة تصل إلى الشرق الأوسط... ما هي مهمتها؟

Lebanon 24
21-12-2023 | 16:50
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنّ "المدمرة "يو إس إس لابون عبرت قناة السويس، ووصلت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي، للمساعدة في ضمان الأمن البحري والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط". (روسيا اليوم)
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