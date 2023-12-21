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عربي-دولي

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في غزّة

Lebanon 24
21-12-2023 | 18:00
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد وإصابة العشرات في غارات جوية إسرائيلية على خان يونس والنصيرات وجباليا بقطاع غزة.
وقالت الوكالة، إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرق خان يونس جنوب غزة.
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كما وصل إلى مستشفى ناصر، جثامين عدد من الشهداء والعشرات من الجرحى، جراء قصف الطيران ومدفعية الجيش الإسرائيلي منازل الفلسطينيين شمال غرب، وشرق خان يونس.
كذلك أسفرت غارات إسرائيلية على منازل في مخيم النصيرات وسط القطاع، عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
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