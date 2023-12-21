شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في غزّة

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد وإصابة العشرات في غارات جوية إسرائيلية على خان يونس والنصيرات وجباليا بقطاع غزة.وقالت الوكالة، إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منزل شرق خان يونس جنوب غزة.كما وصل إلى مستشفى ناصر، جثامين عدد من الشهداء والعشرات من الجرحى، جراء قصف الطيران ومدفعية الجيش الإسرائيلي منازل الفلسطينيين شمال غرب، وشرق خان يونس.