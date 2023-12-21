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هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تزداد بشكل كبير

Lebanon 24
21-12-2023 | 18:23
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيادة كبيرة في هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك في أول شهرين من الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقال موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن أرقام خاصة بجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، إن أول شهرين من الحرب الدائرة في قطاع غزة، شهدا زيادة بنسبة 54 في المئة بهجمات المستوطنين في الضفة الغربية.
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وأشار الموقع إلى أرقام نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إنه خلال الفترة الواقعة بين 7 تشرين الاول و3 كانون الاول، نفّذ المستوطنون الإسرائيليون 201 هجوم.
وتم تصنيف 136 من هذه الحوادث على أنها "هجمات عنيفة أو رشق حجارة" ضد الفلسطينيين، وسجلت 35 حادثة استهداف للمزارعين أو الأراضي الزراعية الفلسطينية.

كذلك سجلت 21 حادثة تضمنت محاولات لإشعال النار في منازل أو سيارات الفلسطينيين، أو محاولات لإلحاق أذى جسدي بهم.
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