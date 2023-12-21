17
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هجمات المستوطنين في الضفة الغربية تزداد بشكل كبير
Lebanon 24
21-12-2023
|
18:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيادة كبيرة في هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، وذلك في أول شهرين من الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقال موقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" نقلاً عن أرقام خاصة بجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، إن أول شهرين من الحرب الدائرة في قطاع غزة، شهدا زيادة بنسبة 54 في المئة بهجمات المستوطنين في الضفة الغربية.
Advertisement
وأشار الموقع إلى أرقام نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إنه خلال الفترة الواقعة بين 7 تشرين الاول و3 كانون الاول، نفّذ المستوطنون الإسرائيليون 201 هجوم.
وتم تصنيف 136 من هذه الحوادث على أنها "هجمات عنيفة أو رشق حجارة" ضد الفلسطينيين، وسجلت 35 حادثة استهداف للمزارعين أو الأراضي الزراعية الفلسطينية.
كذلك سجلت 21 حادثة تضمنت محاولات لإشعال النار في منازل أو سيارات الفلسطينيين، أو محاولات لإلحاق أذى جسدي بهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة لبنانية تشن حرباً على هيفا وهبي.. هذا ما تفعله من "تحت الطاولة"!
Lebanon 24
فنانة لبنانية تشن حرباً على هيفا وهبي.. هذا ما تفعله من "تحت الطاولة"!
03:33 | 2023-12-21
21/12/2023 03:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يجري ليلاً في وسط بيروت!
Lebanon 24
هذا ما يجري ليلاً في وسط بيروت!
02:15 | 2023-12-21
21/12/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو حادث سير كبير... المشهد مروّع
Lebanon 24
بالفيديو حادث سير كبير... المشهد مروّع
12:51 | 2023-12-21
21/12/2023 12:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن العاصفة "الطوفانية" التي ستضرب لبنان.. الذروة ستكون في هذا الموعد
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن العاصفة "الطوفانية" التي ستضرب لبنان.. الذروة ستكون في هذا الموعد
01:47 | 2023-12-21
21/12/2023 01:47:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت ببطن منتفخ.. الممثلة الشهيرة تعلن حملها بعد أشهر من الزواج (صورة)
Lebanon 24
ظهرت ببطن منتفخ.. الممثلة الشهيرة تعلن حملها بعد أشهر من الزواج (صورة)
07:34 | 2023-12-21
21/12/2023 07:34:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:22 | 2023-12-21
تبرئة رجال شرطة من قتل صاحب فيديو "لا أستطيع التنفس" في أميركا
23:06 | 2023-12-21
بعد تغريمه في قضية "حلوى النعناع".. محامي ترامب يعلن إفلاسه
23:06 | 2023-12-21
2120 حصيلة قتلى العمليات التركية داخل سوريا والعراق للعام 2023
19:25 | 2023-12-21
سحب لواء "جولاني" من غزّة.. والسبب؟
18:54 | 2023-12-21
طائرة مسيّرة مفخخة أصابت مبنى سكنياً في كييف
18:00 | 2023-12-21
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في غزّة
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
22/12/2023 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
22/12/2023 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
22/12/2023 06:29:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24