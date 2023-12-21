طائرة مسيّرة مفخخة أصابت مبنى سكنياً في كييف

أُصيب مبنى سكني في كييف بطائرة مسيّرة مفخّخة روسية من دون أن تتّضح في الحال حصيلة الهجوم.

وقال مدير الرئاسة أندري ييرماك عبر تطبيق "تليغرام" إنّ "مبنى سكنيّاً في كييف أصيب بطائرة "شاهد" وهو طراز من المسيّرات الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا بانتظام في ضرب أهداف في أوكرانيا".

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