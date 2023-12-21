Advertisement

عربي-دولي

طائرة مسيّرة مفخخة أصابت مبنى سكنياً في كييف

Lebanon 24
21-12-2023 | 18:54
A-
A+
Doc-P-1143927-638388067846464958.jpg
Doc-P-1143927-638388067846464958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أُصيب مبنى سكني في كييف بطائرة مسيّرة مفخّخة روسية من دون أن تتّضح في الحال حصيلة الهجوم.
وقال مدير الرئاسة أندري ييرماك عبر تطبيق "تليغرام" إنّ "مبنى سكنيّاً في كييف أصيب بطائرة "شاهد" وهو طراز من المسيّرات الإيرانية الصنع التي تستخدمها روسيا بانتظام في ضرب أهداف في أوكرانيا".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:22 | 2023-12-21
23:06 | 2023-12-21
23:06 | 2023-12-21
19:25 | 2023-12-21
18:23 | 2023-12-21
18:00 | 2023-12-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24