سحب لواء "جولاني" من غزّة.. والسبب؟

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أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، سحب لواء "جولاني" من قطاع غزة بعد ستين يوماً من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.وقالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية، إن "جنود "جولاني" غادروا غزة لإعادة تنظيم صفوفهم".وقد تكبّد لواء "جولاني" خسائر كبيرة خلال حربه في غزة، حيث قتل وأصيب المئات من ضباطه وجنوده.ففي الرابع عشر من ديسمبر الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي أن ضابطا يتولى قيادة كتيبة في لواء "جولاني"، أصيب خلال انفجار وقع في قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي إن "قائد قاعدة التدريب في لواء "جولاني" المقدم شاعر بركاي، أُصيب بجروح متوسطة في جنوبي قطاع غزة"، مضيفاً أن "بركاي أصيب خلال انفجار، أصيب فيه أيضا 5 جنود آخرين بجروح وصفت بالخطيرة".وجاء هذا التطور بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 10 جنوده وضباطه، 8 منهم من من الكتيبة 12 في لواء "جولاني".