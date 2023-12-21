Advertisement

عربي-دولي

2120 حصيلة قتلى العمليات التركية داخل سوريا والعراق للعام 2023

Lebanon 24
21-12-2023 | 23:06
A-
A+
Doc-P-1143947-638388224337067448.jpeg
Doc-P-1143947-638388224337067448.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حيدت "قتلت" وزارة الدفاع التركية يوم الخميس، 2120 عنصراً داخل البلاد وخارجها منذ مطلع العام الجاري 2023، بينهم 45 عنصراً خلال الأسبوع المنصرم.
هذا الكلام جاء على لسان العميد البحري زكي آقتورك المستشار الإعلامي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة.
Advertisement
وأكد آقتورك أن "الجيش التركي يواصل بكل حزم عملياته ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها (بي كي كي) و(داعش) و(غولن)"، وأشار في هذا الإطار إلى "تحييد 45 إرهابياً في عمليات داخل وخارج البلاد خلال الأسبوع الأخير، بما فيها عمليات شمالي العراق وسوريا".
وتطرق إلى اعتقال 346 شخصاً بينهم أعضاء في تنظيمي "بي كي كي وغولن" المصنفين في تركيا بالإرهابيين، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية بطرق غير شرعية، خلال أسبوع.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:17 | 2023-12-22
01:11 | 2023-12-22
01:06 | 2023-12-22
01:02 | 2023-12-22
00:48 | 2023-12-22
00:46 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24