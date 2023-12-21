2120 حصيلة قتلى العمليات التركية داخل سوريا والعراق للعام 2023

حيدت "قتلت" وزارة الدفاع التركية يوم الخميس، 2120 عنصراً داخل البلاد وخارجها منذ مطلع العام الجاري 2023، بينهم 45 عنصراً خلال الأسبوع المنصرم.

هذا الكلام جاء على لسان العميد البحري زكي آقتورك المستشار الإعلامي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة.

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وأكد آقتورك أن "الجيش التركي يواصل بكل حزم عملياته ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها (بي كي كي) و(داعش) و(غولن)"، وأشار في هذا الإطار إلى "تحييد 45 إرهابياً في عمليات داخل وخارج البلاد خلال الأسبوع الأخير، بما فيها عمليات شمالي العراق وسوريا".

وتطرق إلى اعتقال 346 شخصاً بينهم أعضاء في تنظيمي "بي كي كي وغولن" المصنفين في تركيا بالإرهابيين، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية بطرق غير شرعية، خلال أسبوع.



المصدر: روسيا اليوم