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عربي-دولي

"سأطاردك أثناء نومك".. غالانت يتلقى اتصالاً من شقيق رهينة إسرائيلي قتله الجيش بالخطأ

Lebanon 24
21-12-2023 | 23:23
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كشف يوناتان شامريز، شقيق الرهينة ألون الذي قتله الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ مع رهينتين أخريين، عن تفاصيل مكالمة غاضبة أجراها مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
 
وقال يوناتان خلال مقابلة مع برنامج التحقيقات "عوفدا" على القناة "12": "كنت متأكدا من أن الشاباك سيأتي ويعتقلني في غضون نصف ساعة..أخبرت غالانت أنني سأطارده حتى يصبح في الأرض - هو وكل المسؤولين..إنهم لن يحصلوا على أي راحة..أخبرته أنهم مسؤولون عما حدث..أخبرته أنني لن أرتاح وسوف أطارده أثناء نومه، وأنه عندما ينام، سيرى صورة أخي".

وذكر يوناتان أن المحادثة انتهت بشتم غالانت، الذي استمع دون الرد.

وعندما سُئل عما إذا كان قلقًا من أن غضبه قد يستهلكه، أجاب يوناتان: "لم يبق لدي أي شيء للاستهلاك..لدي عائلة دُمرت..كان هناك الكثير من الأشياء التي خططنا للقيام بها معا والتي لم يعد بإمكاننا القيام بها، ولدي أخ بطل وهو الآن..يستريح".

"وأردف: "وعلي أن أتأكد من أن هذا لم يكن عبثا. ليس 7 تشرين الأول ولا وفاته..أولئك الذين كانوا مسؤولين وتركونا لا يمكن أن يكونوا جزءا من البلاد بعد الآن".

وأكمل يوناتان: "لدي مهمة الآن … للتخلص من جميع المسؤولين، والبدء من جديد بشيء جديد"، معترفًا بأنه ممزق بين الاستسلام والتأكد من أن وفاة شقيقه لم تذهب سدى. (روسيا اليوم) 
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