منسق الأممي للإغاثة يطالب بوقف الحرب على غزة.. هناك خطر من حدوث مجاعة

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، من خطر حدوث مجاعة في غزة مثير للقلق لكنه ليس مفاجأة.

وأضاف عبر منصة إكس، أن "كل يوم يمر على غزة مع هذا الحرمان والدمار سيؤدي بسكان القطاع لمزيد من الجوع والمرض واليأس"، مشدداً على أنه "يجب أن تتوقف الحرب على غزة".

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وكان برنامج الأغذية العالمي قال في تقرير، إن أكثر من واحدة من بين كل أربع أسر في غزة تعاني من جوع شديد، بينما يحدق خطر المجاعة في القطاع ما لم يتم استعادة القدرة على الوصول للغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية بشكل كاف.



المصدر: الشرق الأوسط