مستشار الأمن القومي الاسرائيلي: منفتحون أمام حكم السلطة الفلسطينية لغزة

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فعلى الرغم من معارضة نتنياهو السابقة حكم غزة من قبل السلطة الفلسطينية، أشار هنغبي إلى أن بلاده قد توافق على رغبة المجتمع الدولي بأن تحكم سلطة فلسطينية القطاع. فيما لا يزال الغموض والخلافات يلف مستقبل قطاع غزة وحكمه بعد الحرب الدامية التي شنتها إسرائيل إثر هجوم حماس المباغت يوم السابع من تشرين الأول، أطل تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بموقف جديد.فعلى الرغم من معارضة نتنياهو السابقة حكم غزة من قبل السلطة الفلسطينية، أشار هنغبي إلى أن بلاده قد توافق على رغبة المجتمع الدولي بأن تحكم سلطة فلسطينية القطاع.

وقال في مقال رأي نشر أمس الخميس على موقع إيلاف الإخباري "إن إسرائيل تدرك رغبة المجتمع الدولي ودول المنطقة في دمج السلطة الفلسطينية بعد من انتهاء حكم حماس"، لكنه أوضح أن هذا الأمر منوط بإصلاح جذري للسلطة الفلسطينية، وفق تعبيره.

كما اشترط أن يركز هذا الإصلاح المزعوم بـ "تربية الجيل الشاب، في كل من غزة ورام الله وجنين وأريحا، على قيم الاعتدال والتسامح، دون التحريض على العنف ضد إسرائيل"، حسب قوله.



إلى ذلك، اعتبر أن "السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي، تجد صعوبة في القيام بذلك"، مضيفا أن " الأمر يتطلب جهدًا ومساعدة كبيرين من المجتمع الدولي وكذلك من دول المنطقة".

إلا أنه أردف أن بلاده "مستعدة لبذل هذا الجهد". (العربية)