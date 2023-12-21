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عربي-دولي

لماذا تعارض أميركا هذا البند في قرار مجلس الأمن حول الحرب على غزة

Lebanon 24
21-12-2023 | 23:38
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للمرة الثالثة على التوالي أرجأ مجلس الأمن الدولي مجدداً التصويت على مشروع قرار بشأن غزة، يهدف لتحسين الوضع الإنساني الكارثي في القطاع حتى اليوم الجمعة، وذلك بعد محادثات شاقة وطويلة.

جاء ذلك، بعدما أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، أو تمريرها على الأقل بمعنى عدم التصويت بالفيتو، كما فعلت سابقاً.
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وبحسب ما ذكرت قناة العربية الحدث، تكمن العقدة بالنسبة للأميركيين في الفقرتين الإجرائيتين الثانية والرابعة من مشروع القرار، إذ تدعو الأولى إلى وقف الأعمال العدائية من الطرفين في غزة إسرائيل وحركة حماس فيما تحث الثانية على السماح بإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر بشكل فعال مع وضع آلية مراقبة دولية تخضع للأمم المتحدة.

في المقابل، ذكرت العربية الحدث عن مصادر قولها إن "مصر حصلت على ما تريده من تطبيق للفقرة الرابعة المتعلقة بإنشاء آلية مراقبة تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأشارت المصادر إلى أن الفلسطينيين تمكنوا من الحفاظ على لغة اتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف للأعمال العدائية، وسط ترقب بأن تخرج النسخة بصيغة تعليق الأعمال العدائية من الطرفين بدل وقفها بشكل فوري
.
وكان بعض المراقبين أفادوا سابقاً للعربية/الحدث بأن المفاوضات خلال الأيام الماضية ازدادت صعوبة وتعقيدا بسبب اختلاف الآراء بين مسؤولي الإدارة الأميركية نفسها وبين الحكومة الإسرائيلية أحيانا.


المصدر: العربية الحدث
المصدر: BBC- France 24-الحدث- العربية
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