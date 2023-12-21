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عربي-دولي
إسرائيل تخطط لحرب متعددة الجبهات.. هذا ما كشفه أحدث تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
21-12-2023
|
23:45
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يخطط الجيش الإسرائيلي لشن حرب متعددة الجبهات، تحسباً لتهديدات وصفها بـ"المُحتملة" من الضفة الغربية ولبنان وإيران وجماعة "الحوثي" في اليمن، حيث تشمل محاورها زيادة في التسليح وإنشاء قيادة استخبارات خاصة في غزة، وإلغاء قانون يقلل من مدة الخدمة العسكرية، حسبما أفاد موقع "والا" الإسرائيلي.
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كما تتضمن الخطة التي قدّمها الجيش الإسرائيلي، ويطلب اعتمادها من الحكومة للشروع في تنفيذها، صناعة المزيد من المسيّرات، وتأسيس قيادة استخبارات خاصة بغزة، وإلغاء تقصير مدة الخدمة العسكرية بالجيش، والاستثمار أكثر في منظومات "الليزر" الجوي والبري.
وأضافت مصادر لموقع "والا"، أن الجيش الإسرائيلي يسعى لزيادة نطاق بطاريات "القبة الحديدية"، والاستثمار في نظام ليزر جوي وأرضي. كما تشير التقديرات إلى أن قيادة الجيش ستطلب من الحكومة بضعة مليارات إضافية كل عام من أجل الاستعداد للحرب على جبهات عدّة في وقت واحد.
ونقل "والا" عن مصدر مطلع على تفاصيل الخطة، قوله: "قطاع غزة، هو طُعم لحملة متعددة الجبهات يستعد لها الجيش الإسرائيلي في المستقبل"، مضيفاً أنه "عندما يطلق الحوثيون النار علينا، فإن ذلك يسلط الضوء على التهديد الذي يواجهنا، وفكرة الحرب على جبهات عدّة في وقت واحد".
وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل الاستثمار في المعلومات الاستخباراتية والحركة الجوية التي ستوفر متنفساً في الحرب، حتى يقوم الجيش بتعبئة نظام الاحتياط بأكمله".
وشدد المصدر على أن الجيش يحتاج إلى شراء ناقلات جنود مدرعة ذات عجلات، والمزيد من ناقلات الجنود المدرعة من طراز "تايغر"، وأسلحة دفاع أكثر نشاطاً مثل "القبة الحديدية". (الشرق)
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