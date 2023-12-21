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إسرائيل: ندرس عرض هدنة طويلة على حماس مقابل الأسرى

Lebanon 24
21-12-2023 | 23:52
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بهدف إقناع الحركة بالموافقة على إتمام صفقة لتبادل الأسرى، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، الخميس، أن حكومة الحرب الإسرائيلية تدرس تقديم عرض لحركة حماس، يتضمن هدنة طويلة نسبيا وليس أسبوعا فقط.
هدنة طويلة
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فبعدما أعلنت الفصائل الفلسطينية رفضها لأي محادثات بشأن تبادل الأسرى الإسرائيليين إلا بعد انتهاء الهجوم الإسرائيلي، نقلت الهيئة عن مسؤولين لم تسمهم القول إن إسرائيل تناقش حاليا مقترحات إضافية من شأنها إقناع حماس بالتراجع عن مطالبها، وإتاحة الفرصة لإحراز تقدم يؤدي إلى صفقة مهمة لإطلاق سراح الأسرى.

وأضافت الهيئة أن قطر تقود مفاوضات شاقة، تتضمن ضغوطا على حماس لبدء صفقة تبادل الأسرى، مما يزيد بشكل كبير من فرصة التوصل إلى اتفاق.

جاء هذا الإعلان بعدما أكد الفصائل في بيان، أن هناك قرارا وطنيا فلسطينيا بأنه لا حديث حول الأسرى ولا صفقات تبادل إلا بعد وقف شامل للحرب.
 
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