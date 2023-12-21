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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين وإصابة 3 في معارك غزة

Lebanon 24
21-12-2023 | 23:56
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل ضابطين وإصابة عدد من الجنود في المعارك الدائرة شمال وجنوب قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في منشور على حسابه في "إكس"، إن "جيش الدفاع نشر تفاصيل تتعلق بمقتل عنصرين".
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وفي الرابط الذي نشره هاغاري والخاص بالجيش الإسرائيلي، ذكر بيان أن القتيلين هما ملازم في وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة، وآخر برتبة لواء احتياط في كتيبة الهندسة.
 

وأضاف هاغاري في منشور آخر: "أصيب أيضا جندي احتياط في الكتيبة 8104 بجروح خطيرة في معركة بجنوب غزة، كما أصيب مقاتل في كتيبة شاكيد بلواء جفعاتي، بجروح خطيرة خلال معركة بشمال غزة".


وتابع هاغاري: "أصيب كذلك مقاتل في الكتيبة 12، لواء جولاني، بجراح خطيرة خلال معركة جرت جنوب غزة".
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "تم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".
وكان هاغاري قد أعلن الخميس، أن الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من ألفي مقاتل في قطاع غزة منذ بداية ديسمبر الحالي في إطار الحرب التي يخوضها مع حركة حماس.
وأفاد هاغاري في مؤتمر صحفي: "منذ انتهاء الهدنة قضت قواتنا على أكثر من 2000 إرهابي عبر الجو والبر والبحر"، مضيفا أن القوات تواصل تعميق العمليات البرية شمالي وجنوبي قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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