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عربي-دولي

كاميرون: لدينا خطوط حمراء في غزة أوضحناها لإسرائيل

Lebanon 24
21-12-2023 | 23:58
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وسط استمرار الحرب المندلعة منذ أكثر من شهرين، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن بلاده ترفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسريا، كما ترفض أي احتلال دائم للأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل مؤخراً.
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وأضاف في مقابلة خاصة مع "العربية"، أن بلاده كانت واضحة مع إسرائيل، مشدداً على عدم قبول أي تهجير قسري أو احتلال دائم للأراضي.

وشدد على أن هذه المسائل أساسية وعلى إسرائيل فهمها، لافتاً إلى أنها هذه خطوط حمراء بالنسبة للمجتمع الدولي.

كما تابع أن لندن ترغب بأن ترى غزة والضفة الغربية كجزء من حل الدولتين.

وأوضح الوزير البريطاني أن أحد أسباب زيارته للشرق الأوسط هو مناقشة مستقبل غزة وإدارتها بعد الحرب، وتحدث عن إمكانية تولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بمساعدة دولية.
وتأمل أن ينعم قطاع غزة بالأمن والاستقرار وتقديم الخدمات، سواء أكان ذلك من خلال مزيج من السلطة الفلسطينية وضمان مساعدة بعض الدول الراغبة بالمساعدة، وربما أيضا بتطبيق بعض قرارات مجلس الأمن بقوة صغيرة.

"لا نقبل تهديد الملاحة"
أما عما يجري في البحر الأحمر، فرأى أنه لا يمكن أن تقبل لندن تهديد الملاحة البحرية، معتبراً هجمات الحوثيين على السفن غير مقبولة.

وقال: "نحن لا نريد توسيع نطاق الصراع في البحر الأحمر، لكن ما لا يمكن تقبله هو تهديد الملاحة البحرية في هذه المنطقة بما في ذلك مصر، حيث تنقل السفن البضائع والنفط، لذلك لا يمكن قبول هجمات الحوثيين بالصواريخ والمسيرات، ولهذا السبب تحالف حارس الازدهار مهم".
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