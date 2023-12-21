موقع "واللا": إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار.. إليكم شروطه ومدته

كشف موقع "واللا" العبري أن إسرائيل أبلغت قطر موافقتها على وقف إطلاق نار آخر لمدة أسبوع على الأقل، وذلك مقابل إطلاق سراح نحو 40 اسيرة إسرائيلية إضافية.

وبحسب الموقع، فقد أدلى بهذه التصريحات اثنان من كبار المسؤولين الإسرائيليين ومصدر أجنبي آخر.

Advertisement

كما أفادت التقارير أنه خلال اللقاء بين الطرفين، نقل رئيس وزراء قطر لرئيس الموساد رسالة من حركة حماس تطالب بموجبها وقف الحرب في غزة، مقابل تجديد للمفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين.

وردا على ذلك، أجاب برنيع أنه إذا أرادت حماس أن تتوقف الحرب، فعليها إلقاء أسلحتها وتسليم قادتها الذين شاركوا في التخطيط لهجوم 7 تشرين الأول . حسب الموقع العبري.

من جهة أخرى أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، أن إسرائيل تدرس تمديد وقف إطلاق النار الذي سيتم عرضه على حماس مقابل إطلاق سراح الأسرى لمدة أسبوعين للسماح لحماس بجمع الأسرى في قطاع غزة ونقلهم إلى مكان آمن.

ومن الممكن أن تتعهد إسرائيل أيضًا بسحب قواتها بعد وقف إطلاق النار هذا، والقيام بعمليات أكثر استهدافًا، خاصة في شمال قطاع غزة، بحسب الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من تقديرات إسرائيل أن الحرب ستستمر لعدة أشهر، فإن القادة يعرفون أنه يجب عليهم الانتقال إلى مرحلة جديدة في الحرب - جزئيًا أيضًا للسماح لجنود الاحتياط بالعودة إلى منازلهم وعملهم.



المصدر: العربية الحدث