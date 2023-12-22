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عربي-دولي

دول تنضم لتحالف تقوده واشنطن لحماية الملاحة في البحر الأحمر

Lebanon 24
22-12-2023 | 00:04
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أعلن البنتاغون، أن أكثر من 20 دولة انضمت إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين في اليمن.

وكان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أعلن، الاثنين، تشكيل تحالف دولي للتصدي للهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن "مرتبطة" بإسرائيل في البحر الأحمر.
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وقال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، للصحفيين: "لدينا أكثر من 20 دولة موقعة للمشاركة" في التحالف.

وأضاف أن الحوثيين "يهاجمون الرخاء الاقتصادي للدول وازدهارها في جميع أنحاء العالم"، ووصفهم بأنهم تحولوا إلى "قطاع طرق" على خط الشحن البحري في البحر الأحمر.

وأشار رايدر إلى أن قوات التحالف "ستقوم بدوريات في البحر الأحمر وخليج عدن للاستجابة وتأمين المساعدة عند الضرورة للسفن التجارية التي تعبر هذا الممر المائي الدولي الحيوي"، داعيا الحوثيين لوقف هجماتهم.

وكان الحوثيون توعدوا في أعقاب الإعلان عن ولادة هذا التحالف بأن يواصلوا عملياتهم، وحذروا من أن "أي دولة" ستتحرك ضدهم سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر.

ومنذ بدء هجمات الحوثيين ومع ارتفاع تكاليف التأمين، علقت شركات شحن بحري رئيسية مثل "ميرسك" الدنماركية و"هاباغ-ليود" الألمانية و"سي إم آيه سي جي أم" الفرنسية و"بريتيش بتروليوم" البريطانية مرور سفنها عبر مضيق باب المندب إلى حين ضمان سلامة الملاحة فيه.

ومن بين الدول التي يضمها التحالف الولايات المتحدة وبريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
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