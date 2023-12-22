مرشحة أميركية تتعرض للسخرية بسبب حرب تشرين الأول في غزة

تعرضت المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية نيكي هيلي تعرضت خلال الساعات الماضية لموجة سخرية من قبل العديد من الأميركيين على مواقع التواصل.

وأشعل كلامها عن عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهجمات السابع من تشرين الأول التي شنتها حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية موجة سخرية ضد حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة.

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ومنذ انطلاق السباق الرئاسي في الولايات المتحدة دخل المرشحون خلال حملاتهم ولقاءاتهم الانتخابية في كافة الصراعات الدائرة حول العالم بطبيعة الحال.

وقالت في أحد اللقاءات: "إن بوتين كان أكثر إنساناً سعادة على وجه الأرض يوم السابع من تشرين الأول، يوم عيد ميلاده".

أما السبب فيعود إلى أن الصراع الذي تفجر في الشرق الأوسط بين الفلسطينيين وإسرائيل، حرف اهتمام الولايات المتحدة والغرب عن الحرب في أوكرانيا، حسب اعتقادها.



المصدر: العربية الحدث