كانا جالسين بين الجثث.. مشهد لا يوصف لطفلين من غزة

انتشر مقطع فيديو أثار مشاعر المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، يظهر شاباً من غزة يعثر على طفلين كانا جالسين بين الجثث والأشلاء، وهما في حالة صدمة وصمت من دون بكاء.

وأكد الشاب في الفيديو أن الطفلين وجدا صامتين بين كومة جثث في منزل تعرض لقصف إسرائيلي عنيف.

ولم تُعرف هوية الطفلين، في حين أكد الشاب المنقذ أنه لا يعلم أي معلومات عن الطفلين، إلا أنه وجدهما حينما كان ماراً من جانب المنزل فوجدهما ساكنين من دون حراك أو بكاء بين كومة جثث.

أما الطفلان، فأطلا بمشهد يفطر القلوب، تعلقا على أكتاف الشاب المنقذ وقد ملأهما الغبار، من دون أن يحركا ساكناً أو ينطقا حرفا.

يشار إلى أن الوضع الإنساني في غزة كان تدهور بشكل متسارع منذ إطلاق إسرائيل عملية عسكرية ضخمة في السابع من أكتوبر تشرين الأول مع تدمير القصف العنيف مناطق واسعة من القطاع الساحلي في الأسابيع التالية.



المصدر: العربية الحدث