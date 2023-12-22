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لا مستشفيات في ود مدني.. تحذير من انهيار خطير بالسودان

Lebanon 24
22-12-2023 | 00:27
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بدو أن مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة بالسودان تحولت إلى "فخ آخر للموت"، بحسب ما وصفها رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان بيير دورب.

فبعد أن قصدها آلاف النازحين من العاصمة الخرطوم هرباً من الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وصل نار الاقتتال إليها قبل أسبوع.
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ما اضطر الآلاف خلال الأيام الماضية من الهروب منها مجددا نحو ولاية القضارف.
فيما تعرضت مرافقها الصحية والمستشفيات إلى شتى أنواع الانتهاكات.

وأعلنت نقابة أطباء السودان في بيان، اليوم الجمعة، إن جميع المرافق الصحية في ود مدني خرجت عن الخدمة.

انهيار كامل وخطير
كما أوضحت في بيان أن ود مدني مركز رئيسي للخدمات الصحية وبالتالي فإن خروج مستشفياتها عن الخدمة سيؤدي إلى انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية على مستوى البلاد.

وكانت مستشفيات المدينة تعرضت خلال الفترة الماضية مع سيطرة الدعم السريع عليها، إلى عمليات نهب وتخريب واسعة.
 
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