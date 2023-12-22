Advertisement

عربي-دولي

تأهب غير مسبوق في أميركا.. ما علاقة الحرب في غزة؟

Lebanon 24
22-12-2023 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1143980-638388276551493843.png
Doc-P-1143980-638388276551493843.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ 77 وسط دعم أميركي ثابت لتل أبيب، بدأت الولايات المتحدة تواجه احتمال حصول تهديدات داخلية على أراضيها.

فقد كشفت نائبة المدعي العام ليزا موناكو أن البلاد تواجه حالة تهديد مرتفعة، وصفها العديد من المسؤولين الأميركيين بأنها الأكثر تحديًا منذ ما قبل هجمات 11 أيلول.
Advertisement
 
وقالت في مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" إن مكتب التحقيقات الفيدرالي اضطر إلى فحص أكثر من 1800 تقرير "عن تهديدات متنوعة" مرتبطة بحرب غزة التي تفجرت في 7 تشرين الأول الماضي.
 
كما أشارت إلى أن الأف بي آي يتابع الآن أكثر من 100 تحقيق مرتبط بطريقة ما بالنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وأوضحت أن "أكبر المخاوف هي الذئاب المنفردة والمجموعات الصغيرة التي تتخذ إجراءات وتنفذ عمليات دون سابق إنذار"، حسب تعبيرها. 
 
وقالت:" أكثر ما يقلق مسؤولي الأمن القومي وإنفاذ القانون هم الأفراد أو المجموعات الصغيرة الذين غالبًا ما يصبحون متطرفين عبر الإنترنت".

كما نبهت من "الأيديولوجيات ذات الدوافع العنصرية أو الإثنية"، حسب تعبيرها. وتخوفت من أن يستلهم البعض مما حصل خلال هجوم حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، وأسر عدد من المدنيين.

إلا أن موناكو أوضحت أنه تم التعامل حتى الآن مع كافة التهديدات التي تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي دون وقوع أي حادث، رغم أن الحجم الهائل من هذه التهديدات تسبب في "الكثير من الضغط" على سلطات إنفاذ القانون بالبلاد. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:10 | 2023-12-22
03:41 | 2023-12-22
03:30 | 2023-12-22
03:15 | 2023-12-22
02:59 | 2023-12-22
02:57 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24