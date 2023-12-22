تأهب غير مسبوق في أميركا.. ما علاقة الحرب في غزة؟

مع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ 77 وسط دعم أميركي ثابت لتل أبيب، بدأت الولايات المتحدة تواجه احتمال حصول تهديدات داخلية على أراضيها.



فقد كشفت نائبة المدعي العام ليزا موناكو أن البلاد تواجه حالة تهديد مرتفعة، وصفها العديد من المسؤولين الأميركيين بأنها الأكثر تحديًا منذ ما قبل هجمات 11 أيلول.

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وقالت في مقابلة مع شبكة "إي بي سي نيوز" إن مكتب التحقيقات الفيدرالي اضطر إلى فحص أكثر من 1800 تقرير "عن تهديدات متنوعة" مرتبطة بحرب غزة التي تفجرت في 7 تشرين الأول الماضي.

كما أشارت إلى أن الأف بي آي يتابع الآن أكثر من 100 تحقيق مرتبط بطريقة ما بالنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.



وأوضحت أن "أكبر المخاوف هي الذئاب المنفردة والمجموعات الصغيرة التي تتخذ إجراءات وتنفذ عمليات دون سابق إنذار"، حسب تعبيرها.

وقالت:" أكثر ما يقلق مسؤولي الأمن القومي وإنفاذ القانون هم الأفراد أو المجموعات الصغيرة الذين غالبًا ما يصبحون متطرفين عبر الإنترنت".



كما نبهت من "الأيديولوجيات ذات الدوافع العنصرية أو الإثنية"، حسب تعبيرها. وتخوفت من أن يستلهم البعض مما حصل خلال هجوم حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، وأسر عدد من المدنيين.



إلا أن موناكو أوضحت أنه تم التعامل حتى الآن مع كافة التهديدات التي تلقاها مكتب التحقيقات الفيدرالي دون وقوع أي حادث، رغم أن الحجم الهائل من هذه التهديدات تسبب في "الكثير من الضغط" على سلطات إنفاذ القانون بالبلاد. (العربية)