Advertisement

عربي-دولي

استطلاع يكشف... الإسرائيليون يفضلون بايدن على ترامب رئيسا

Lebanon 24
22-12-2023 | 01:06
A-
A+
Doc-P-1143987-638388294468172027.jpg
Doc-P-1143987-638388294468172027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر استطلاع للرأي أن 40% من الإسرائيليين يفضلون إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جو بايدن، مقارنة بـ26.2% فقط يدعمون المرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن "نتائج الاستطلاع تشير إلى تأرجح كبير في تأييد الإسرائيليين للرئيس الحالي، الذي قام بسلسلة من اللفتات منذ هجوم حماس في 7 تشرين الاول، في حين أمضى سلفه بعض الوقت في مسيرات يسخر فيها من الفشل الاستخباراتي الذي أدى إلى الهجوم المدمر وانتقاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
Advertisement
ولفتت إلى أن "ترامب كان يتمتع ذات يوم بدعم ساحق من الإسرائيليين، حيث أظهر استطلاع عام 2020 أن 63% من الإسرائيليين يفضلونه كرئيس مقارنة بـ17% فقط قالوا إنهم يدعمون بايدن"، مشيرة إلى أن "النتائج تمثل حالة نادرة للغاية، الأولى منذ عقدين على الأقل، حيث يفضل الجمهور الإسرائيلي مرشحا رئاسيا ديمقراطيا على مرشح جمهوري".
وفي الاستطلاع الذي أجرته شركة "ميجدام" للاستطلاعات ونشره على بودكاست نداف بيري، الصحفي السابق الذي سبقه في القناة 13، سئل الإسرائيليون عن أفكارهم حول أداء نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الحرب بيني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد.


ووجد الاستطلاع أن 57% من الجمهور يعتقدون أن نتنياهو مهتم في المقام الأول بالمسائل السياسية، مقارنة بـ 27% فقط من الجمهور الذين يعتقدون أنه مهتم أكثر بالمسائل المتعلقة بالحرب.
في المقابل، يعتقد 20% من الجمهور أن غانتس هو الأكثر اهتماما بالشؤون السياسية، مقارنة بـ 73.6% يقولون إنه أكثر اهتماما بالشؤون المتعلقة بالحرب.
وأجاب 8% بأنهم يعتقدون أن غالانت هو الأكثر اهتماما بالشؤون السياسية، مقارنة بـ84.7% يعتقدون أنه أكثر اهتماما بالشؤون المتعلقة بالحرب.
فيما حصل لابيد على أسوأ الأرقام بين الأفراد الأربعة الذين شملهم الاستطلاع، حيث أجاب 64% من الجمهور بأنه مهتم أكثر بالمسائل السياسية، مقارنة بـ17.9% يعتقدون أنه مهتم أكثر بالمسائل المتعلقة بالحرب. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:10 | 2023-12-22
03:41 | 2023-12-22
03:30 | 2023-12-22
03:15 | 2023-12-22
02:59 | 2023-12-22
02:57 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24