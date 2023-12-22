البيت الأبيض يُعد مقترحا جديدا لروسيا بشأن سجينين أميركيين





وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحفيين "نعمل بجهد لنرى ما الذي باستطاعتنا فعله للتوصل إلى مقترح آخر قد يكون أكثر نجاحاً".

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وأفادت الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا الشهر أنّ روسيا رفضت عرضاً "جوهرياً" لإطلاق سراح الأميركيين إيفان غيرشكوفيتش مراسل وول ستريت جورنال وبول ويلان الجندي السابق في البحرية. أعلن البيت الأبيض الخميس أنّه بصدد إعداد مقترح جديد لروسيا من أجل إطلاق سراح سجينين أميركيين، بعد رفض موسكو محاولة أميركية سابقة.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، للصحفيين "نعمل بجهد لنرى ما الذي باستطاعتنا فعله للتوصل إلى مقترح آخر قد يكون أكثر نجاحاً".وأفادت الخارجية الأميركية في وقت سابق هذا الشهر أنّ روسيا رفضت عرضاً "جوهرياً" لإطلاق سراح الأميركيين إيفان غيرشكوفيتش مراسل وول ستريت جورنال وبول ويلان الجندي السابق في البحرية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق إنه يأمل في التوصل إلى حل لكن الولايات المتحدة بحاجة إلى "اتخاذ قرار يناسب الاتحاد الروسي".



وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة "قدمت في الأيام الأخيرة عرضا جدياً، لكن الروس رفضوه بغض النظر عما يقوله بوتين". (سكاي نيوز عربية)