الجيش الإسرائيلي يعثر على شبكة أنفاق استراتيجي بمربع مسؤولين حماس

أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس، تدمير ما سمّاها "شبكة الأنفاق الاستراتيجية بمربع المسؤولين لحماس" بقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي عبر حسابه في منصة X، إن مربع المسؤولين التابع للحركة في مدينة غزة يضم شبكة أنفاق متشعبة.

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وتابع أن شبكة الأنفاق تربط بين شقق اختباء ومكاتب قيادية وشقق لكبار قادة الجناح العسكري والسياسي لحماس، وفق زعمه.

كما استرسل مرفقاً كلامه بمجموعة صور، أنه تم تدمير مسارات تلك الأنفاق عبر عمليات وتفجيرات مضبوطة.

جاء التصريح الإسرائيلي الجديد بعد أيام قليلة فقط من إعلانها اكتشاف نفق كبير من الخرسانة والحديد بالقرب من معبر مزدحم إلى إسرائيل، يصل عمقه إلى 50 متراً في بعض الأماكن ويسمح بمرور السيارات.





المصدر: العربية الحدث