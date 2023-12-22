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عربي-دولي

إسرائيل قد توافق على حكم السلطة الفلسطينية لغزة بعد انتهاء الحرب

Lebanon 24
22-12-2023 | 01:50
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أطل تساحي هنغبي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بموقف جديد، في حين لا يزال الغموض والخلاف في الحكومة الإسرائيلية حول مستقبل هوية السلطة التي ستحكم فلسطين لعد انتهاء الحرب في غزة قائم.
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ولا يزال نتنياهو يعارض حكم غزة من قبل السلطة الفلسطينية، أشار هنغبي إلى أن بلاده قد توافق على رغبة المجتمع الدولي بأن تحكم سلطة فلسطينية القطاع.
وفي مقال رأي نشر أمس الخميس على موقع إيلاف الإخباري "أن إسرائيل تدرك رغبة المجتمع الدولي ودول المنطقة في دمج السلطة الفلسطينية بعد من انتهاء حكم حماس".
لكن المقال أوضح أن هذا الأمر منوط بإصلاح جذري للسلطة الفلسطينية، وفق تعبيره.
وبحسب المقال قال هنغبي "يشترط هذا الإصلاح المزعوم بـ "تربية الجيل الشاب، في كل من غزة ورام الله وجنين وأريحا، على قيم الاعتدال والتسامح، من دون التحريض على العنف ضد إسرائيل".
إلى ذلك، اعتبر أن "السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي، تجد صعوبة في القيام بذلك"، مضيفاً أن "الأمر يتطلب جهدًا ومساعدة كبيرين من المجتمع الدولي وكذلك من دول المنطقة".
إلا أنه أردف أن بلاده "مستعدة لبذل هذا الجهد".

المصدر: العربية الحدث
المصدر: العربية الحدث
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