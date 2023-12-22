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عربي-دولي

"لفترة غير محددة".. فرنسا تقرر إغلاق سفارتها في النيجر

Lebanon 24
22-12-2023 | 02:57
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تعتزم فرنسا إغلاق بعثتها الدبلوماسية في النيجر عقب الانقلاب، الذي وقع هذا الصيف في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا وتوتر العلاقات بين البلدين، وذلك وفقا لوثيقة أرسلت إلى موظفي السفارة واطلعت عليها الأسوشيتد برس.
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وتأتي أنباء إغلاق السفارة في نيامي عاصمة النيجر، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لسحب آخر قواتها العسكرية المتبقية من دولة الساحل هذا الشهر.

وجاء في وثيقة مرسلة إلى الموظفين النيجريين في السفارة الفرنسية بتاريخ 19 كانون الاول 2023، ووقعها السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتي، أن "وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية مضطرة للأسف إلى إغلاق السفارة لفترة غير محددة".
 
واعترفت مصادر دبلوماسية فرنسية بصحة الرسالة، التي تبلغ الموظفين النيجيريين بأنه سيتم فصلهم اعتبارا من 30 نيسان 2024. (سكاي نيوز عربية) 
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