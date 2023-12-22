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عربي-دولي

منظمة عالمية تحذر: خطر المجاعة يهدد سكان غزة

Lebanon 24
22-12-2023 | 02:59
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يواجه 90 بالمئة من سكّان غزّة، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، الجوع الشديد ويزداد خطر المجاعة يومًا بعد يوم ما لم يتمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، وفقاً لم أعلنت منظّمة الإغاثة الدوليّة "أوكسفام".
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وجاء ذلك في بيان على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعيّ، رداً على البيانات الّتي شاركها برنامج الأغذية العالميّ التابع للأمم المتّحدة بشأن معدّلات الجوع في غزّة والّتي ذكرت أنّ ما لا يقلّ عن 25 بالمئة من سكّان غزّة يواجهون الجوع الشديد.
وأكّدت أوكسفام أنّ أكثر من 90 بالمئة من السكّان يعانون من الجوع الشديد.
وأوضحت: "أن جميع سكّان غزّة تقريبًا، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة، يواجهون الجوع الشديد ويزداد خطر المجاعة يوماً بعد يوم ما لم يتمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار".
وأشار البيان إلى أنّ جميع الأسر في غزّة تقريبًا تفوت وجباتها كلّ يوم، وشككت في التقييم الوارد في التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائيّ التابع لبرنامج الأغذية العالميّ بأنّ ربع سكّان غزّة يواجهون جوعًا كارثيًّا.

المصدر: عرب 48
 
المصدر: عرب 48
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