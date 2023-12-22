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وبحسب صحيفة "The Telegraph" البريطانية، "كانت المرة الأخيرة التي واجه فيها الإيرانيون القوة النارية الغربية في الأيام الأخيرة من الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات من القرن الماضي. وفي محاولة يائسة لتحويل مجرى الصراع لصالحهم، حاولوا تجويع الغرب من إمدادات الطاقة الحيوية عن طريق إغلاق مضيق هرمز، وهو الامتداد المائي الضيق عند مدخل الخليج الفارسي. في ذلك الوقت، شكل الحرس الثوري الإيراني تهديداً للشحن الدولي من خلال إطلاق قذائف صاروخية من قوارب مطاطية. ومع ذلك، فقد نجح هذا التكتيك في إحداث اضطراب كبير، مما أدى إلى ارتفاع قصير الأمد في أسعار النفط العالمية".وتابعت الصحيفة، "لكن سرعان ما تمت استعادة الأمن، بعد أن نشرت الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك بريطانيا، أسطولاً قوياً من السفن الحربية في الخليج لضمان المرور الآمن لناقلات النفط التي تمر عبر المضيق. وتم صد المحاولات اللاحقة التي قامت بها إيران لمهاجمة السفن الدولية بسهولة، مما أجبر الإيرانيين على التخلي عن هذا التكتيك. ومنذ ذلك الحين، في حين أن طهران لم تفقد أيًا من عداوتها العميقة تجاه الغرب، فقد تبنت نهجًا أكثر دقة، مفضلة الاعتماد على شبكتها الواسعة من الوكلاء في كل أنحاء الشرق الأوسط للقيام بأعمالها. وكما تعلمت القوات الغربية خلال الصراعات الأخيرة في العراق وأفغانستان وسوريا، كانت المجموعات المدعومة من إيران فعالة للغاية في قتل وتشويه أعداد كبيرة من القوات الأميركية والبريطانية دون مطالبة طهران بالتدخل بشكل مباشر".وأضافت الصحيفة، "والآن، تلجأ طهران إلى نفس التكتيكات مرة أخرى في سعيها لتصعيد الصراع في غزة إلى حرب إقليمية أوسع، وهي تشجع جماعات مثل الحوثيين في اليمن وحزب الله في جنوب لبنان على فتح جبهات جديدة في محاولة لتكثيف الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة. ويتلخص الموقف الرسمي الإيراني بطبيعة الحال في أنها لا ترغب في إثارة مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وحلفائها، وهي السياسة التي تبنتها إيران بعد إرسال مجموعتين قتاليتين من حاملات الطائرات الأميركية إلى المنطقة بعد هجمات السابع من تشرين الأول. وكان إحجام طهران عن التورط علناً في الصراع في غزة واضحاً بوضوح عندما التقى المرشد الأعلى للبلاد، آية الله علي خامنئي، مع زعيم حماس إسماعيل هنية في تشرين الثاني، وأخبره أن إيران ليست مستعدة لدخول الحرب".وبحسب الصحيفة، "لكن ما لم يعترف به خامنئي هو أن إيران ستشجع حلفاءها العديدين في المنطقة على إثارة المزيد من الاضطرابات، وهو النهج الذي أدى إلى التصاعد الأخير في الهجمات التي نفذها الحوثيون وحزب الله. وفي حين فشل الإيرانيون في نهاية المطاف في الثمانينيات في محاولتهم إغلاق مضيق هرمز، فإن اهتمامهم بتعطيل التجارة العالمية لم يتراجع، مما دفعهم إلى تطوير جيل جديد من الصواريخ المضادة للسفن. وقد تم تمرير هذه الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، الذين يستخدمونها الآن لاستهداف طرق التجارة الدولية في البحر الأحمر. في البداية، ادعى الحوثيون أنهم مهتمون فقط باستهداف السفن المتجهة إلى إسرائيل. لكن في الآونة الأخيرة، قاموا بتوسيع هجماتهم لتشمل كل عمليات الشحن".وتابعت الصحيفة، "في الوقت نفسه، زاد حزب الله نشاطه العسكري على الحدود الشمالية لإسرائيل من خلال استهداف نظام القبة الحديدية للدفاع المضاد للصواريخ على وجه التحديد، والذي أثبت فعاليته في حماية المدنيين الإسرائيليين. كل هذا يمكن أن يكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي في الوقت الذي كان يظهر فيه علامات التعافي من الضربات المزدوجة لجائحة فيروس كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا.واستجاب عدد من شركات الشحن الرائدة للوضع الأمني المتدهور في البحر الأحمر من خلال إعادة توجيه سفنها حول رأس الرجاء الصالح بدلاً من المخاطرة بمرورها الطبيعي عبر قناة السويس. وفي الحقيقة، إن التعطيل سيؤدي حتما إلى ارتفاع التكاليف التي سيتم نقلها إلى المستهلك، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم. لذلك، في الواقع، أعلنت إيران الحرب على الغرب من خلال مساعدة الحوثيين على مهاجمة طرق الشحن العالمية. وهو فضلاً عن ذلك تحدي يتعين على الغرب أن يتصدى له، بدلاً من اللجوء إلى المراوغة التي كثيراً ما تحدد استجابته للغزو الروسي لأوكرانيا".وأضافت الصحيفة، "فإيران، مثلها مثل روسيا، دولة معادية ولن يتم ردعها إلا إذا أظهرت القوى الغربية القوة والعزيمة، ولا يمكن لإيران وحلفائها الحوثيين أن يضاهوا الأسطول القوي من السفن الحربية الغربية التي تجمعت في البحر الأحمر، كما يتضح من السهولة التي تم بها إسقاط صواريخ الحوثيين. وكما حدث في مضيق هرمز في الثمانينيات، فإن إرغام إيران وحلفائها على التراجع هو الطريقة الوحيدة المؤكدة لتمكين الشحن العالمي عبر البحر الأحمر من العودة إلى طبيعته".