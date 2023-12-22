نجل نتنياهو يكلف الخزينة الإسرائيلية آلاف الدولارات.. رفاهية في أميركا

Advertisement

بينما تلاحق المحاكم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تهم قضايا فساد، ظهر مؤخراً ملف ابنه يائير حول إقامته بالخارج.ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مصدر مطلع أن تكاليف حراسة يائير، خلال إقامته في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية قبل أشهر بلغت نحو مليون شيكل، أي كما يعادل 275 ألف دولار، سددت من قبل الخزينة العامة.ورافق يائير البالغ من العمر 32 عاماً أثناء تواجده في الولايات المتحدة قبل أن يعود مؤخراً إلى إسرائيل برفقة حارسين من جهاز الأمن العام "الشاباك".فيما شمل المبلغ المذكور، تكاليف الإقامة والطعام للحراس الشخصيين، فضلاً عن سيارة وسائق، بالإضافة إلى أجرة حارس أمن محلي، إلا أنه لم يشمل تكلفة سفر الحراس من إسرائيل إلى ميامي والعودة لاحقاً.وحولت المبالغ والمصاريف من مكتب رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية والقنصلية الإسرائيلية في ميامي، التي تحملت الجزء الأكبر من النفقات.ولفت المصدر إلى أن الكلفة "زادت جزئيا لأن يائير تنقل من مكان إلى آخر، لا سيما أن ميامي منطقة باهظة الثمن.وكان نجل نتنياهو تعرض لانتقادات واسعة خلال استجمامه على شواطئ ميامي بالتزامن مع اندلاع الحرب مع حركة حماس في غزة، ومقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في السابع من تشرين الأول الماضي.يذكر أن يائير كان حمّل الشهر الماضي في تعليقات على مواقع التواصل، الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والمحكمة العليا مسؤولية الإخفاقات التي أدت لهجوم حماس.المصدر: العربية الحدث نتيا