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بالفيديو: اعتقال 304 مشبوهين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في تركيا

Lebanon 24
22-12-2023 | 03:41
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أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا اعتقال 304 أشخاص بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.


وقال كايا في منشور له على صفحته في منصة "إكس" إن العملية تمت "خلال حملة أمنية كبيرة، على شكل 34 عملية، نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب، في 32 ولاية تركية".
وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية "تحييد" 2120 عنصرا داخل البلاد وخارجها منذ مطلع العام الجاري 2023، بينهم 45 عنصرا خلال الأسبوع المنصرم.
وقال العميد البحري زكي آقتورك، المستشار الإعلامي والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية، إن "الجيش يواصل بكل حزم عملياته ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها (بي كي كي) و(داعش) و(غولن)"، مشيرا إلى "تحييد 45 إرهابيا في عمليات داخل وخارج البلاد خلال الأسبوع الأخير، بما فيها عمليات شمالي العراق وسوريا".
كما تطرق إلى اعتقال 346 شخصا بينهم أعضاء في تنظيمي "بي كي كي وغولن" المصنفين في تركيا بالإرهابيين، أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي التركية بطرق غير شرعية، خلال أسبوع. (RT)
 
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