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ما هو أحدث عرض إسرائيليّ لـ"حماس"؟ شبكة أميركية تكشف تفاصيله

Lebanon 24
22-12-2023 | 02:00
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قال مسؤول أميركي رفيع لشبكة "CNN" الأميركيّة إنّ "أحدث اقتراح قدمته إسرائيل لحركة حماس هو وقف الحرب لمدة أسبوع من أجل إعادة حوالى 35 رهينة، بما في ذلك النساء المتبقيات والمسنين والجرحى والمرضى المحتجزين في غزة".
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وتشمل هذه مجموعة الرهائن، الرجال المسنين الـ3 الذين تم اختطافهم من كيبوتس نير عوز بالقرب من حدود غزة والذين ظهروا مؤخراً في شريط فيديو نشرته كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحماس، ويطالبون فيه بإطلاق سراحهم.
ورفض المسؤول الأميركيّ الرفيع أن يقول ما إذا كان يحيى السنوار، القائد الأعلى لحركة حماس في غزة، قد رد على الاقتراح الإسرائيلي الأخير بشأن الرهائن.

وأشار مسؤولون إسرائيليون وأميركيون إلى أنهم يعتقدون أن السنوار قد يكون موجوداً في شبكة الأنفاق الواقعة أسفل مسقط رأسه في خان يونس.

وبينما عادت إسرائيل إلى طاولة المفاوضات للحصول على المزيد من الرهائن المحتجزين بغزة، أوضح المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون أنّ الصفقة لا تبدو وشيكة، حسبما ذكرت "CNN" في وقت سابق.
 
 
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