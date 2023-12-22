"إندهاش" كبير.. ماذا قال قادة إسرائيليون عن خُطط "القسام"؟

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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في تقريرٍ عن قائد الفرقة 98 العميد دان غولدفوسن قوله: "إن القسام تمثل تشكيلاً حربياً كاملاً ومنظماً، وراءه تفكير عسكري كبير، يربط الخنادق بالأنفاق، ويمتلك وسائل قتالية محصنة على الأرض، ونقاط مراقبة وإطلاق نار".ونقلت الصحيفة عن ضباط وصفتهم بأنهم أصحاب خبرة، دهشتهم من التشكيلات القتالية، التي بنتها "حماس" على مر السنين، وقالت الصحيفة؛ إن "حماس لا تزال قادرة على إسقاط أسلحة فتاكة من الطائرات بدون طيار التي تطلقها".ولفتت إلى أن الأسبوع الحالي، أصاب صاروخ مضاد للدروع طويل المدى للقسام، من طراز كورنيت سيارة هامر تابع للجيش في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى مقتلهم بحسب الصحيفة.وأشارت إلى أن تقديرات الجيش تقولهُ إنّ العشرات من وحدات الكورنيت، التي تكون فعالة في نطاق 5 كيلومترات، تم تدميرها.وأوضحت أنَّ الجنود في حادثة أخرى، قفزوا مذعورين، بسبب الانفجارات التي صمت الآذان على بعد أمتار قليلة منهم، حين بدأت قاذفة كبيرة مخفية تمطر الصواريخ باتجاه تل أبيب، جرى تفعيلها عن بعد.ورغم زعم الفرقة 98 أن لديها الوقت الكافي لإنجاز مهامها في خانيونس، إلا أنها تعترف، أنها لن تتمكن من الوصول إلى كل نفق، أو مقاتلي القسام، أو حتى منصات الصواريخ كافة في النهاية.وقال غولدفوس: "نحن نتعامل مع نظام تحت الأرض، متطور للغاية، وبه خنادق قتالية ومخابئ محصنة".وكشف الصحيفة أن الفرقة فقدت في عمليات طوفان الأقصى 70 قتيلاً، فضلاً عن 20 قتيلا فقط خلال العدوان البري على قطاع غزة.