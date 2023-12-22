بعد "طوفان الأقصى".. هكذا أصبحت "شعبية حماس"!

Advertisement

وقالت الشبكة إن تحليلات استخباراتية أميركية كشفت أن مصداقية حركة حماس ونفوذها تناميا بشكل كبير بعد معركة "طوفان الأقصى" التي شنها ضد الجيش الإسرائيليّ في السابع من تشرين الأول الماضي.ونقلت عن مسؤولين أميركيين، أن حماس "نجحت بوضع نفسها في أجزاء بالعالم العربي والإسلامي كمدافعة عن القضية الفلسطينية"، مشيرة إلى أن المسؤولين يراقبون مؤشرات رئيسية تشير إلى تزايد الدعم لحماس بالأراضي الفلسطينية وأماكن أخرى.وفي سياق متصل، تحدثت "CNN" في تقرير سابق عن استطلاع رأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وكشف عن تصاعد شعبية حماس في الضفة وقطاع غزة بشكل كبير.ونقلت الشبكة عن مدير مركز البحوث، خليل الشقاقي، قوله إن الفلسطينيين يؤيدون بأغلبية ساحقة قرار حركة "حماس" بالذهاب إلى الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلي.وشمل استطلاع الرأي الفلسطيني مقابلات مع 750 شخصاً بالغاً في الضفة الغربية المحتلة، و481 آخرين في قطاع غزة تم استطلاع آرائهم خلال أيام الهدنة الإنسانية المؤقتة التي انهارت في 1 كانون الأول الجاري.ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن 72% من المشاركين يدعمون حركة حماس في حربها ضد الاحتلال، كما يرون أن معركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول الماضي كانت "صحيحة".وأشارت النتائج إلى أن دعم حركة "حماس" في الضفة الغربية شهد ارتفاعاً بنحو 4 أضعاف خلال الأشهر الـ3 الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة دعمها من 12 بالمئة إلى 44 بالمئة.وشدد الشقاقي خلال حديثه لـ"CNN"، على أن الفلسطينيين يعتقدون أن الدبلوماسية والمفاوضات ليست خياراً متاحاً لهم، وأن الكفاح المسلح وحده هو الوسيلة لإنهاء الحصار والحصار المفروض على غزة، وبشكل عام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.