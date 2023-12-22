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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي لسكان وادي غزة: توجهوا إلى دير البلح

Lebanon 24
22-12-2023 | 04:46
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وسط تكثيف إسرائيل قصفها على كافة مناطق قطاع غزة لاسيما جباليا شمالاً، دعت السكان جنوب وادي غزة إلى النزوح.
فقد نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صوراً للمناطق الواجب إخلاؤها.


ودعا في تغريدة على حسابه في منصة إكس اليوم الجمعة، سكان مخيم البريج المكتظ أساساً بالنازحين وأحياء بدر والساحل الشمالي والنزهة والزهراء والبراق والروضة والصفاء في المناطق جنوب وادي غزة للتوجه إلى دير البلح جنوب مدينة غزة، وسط ظروف إنسانية مأساوية وانقطاع طرق المواصلات والوقود، فضلا عن عوامل الشتاء.
كما أعلن أن النشاطات العسكرية ستتوقف مؤقتا في الحي الغربي برفح جنوب القطاع.

خان يونس
 
 إلى ذلك، حذر أن القتال في منطقة خان يونس جنوبا لا يسمح بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمال وشرق المدينة.
ولفت إلى أنه سيفتح محور التفافي غرب خان يونس من أجل التنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى عبر شارع الرشيد والشهداء في دير البلح.
 
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وتشير تلك التوجيهات الجديدة إلى عزم القوات الإسرائيلية تنفيذ غارات قوية وقصف عنيف على تلك المناطق في وادي غزة.
أتت تلك التوجيهات الجديدة فيما تتواصل الحرب لليوم الـ 77 على التوالي وسط دمار هائل في كافة أنحاء القطاع المحاصر الذي دمرت ثلثي أبنيته منذ تفجر الحرب في السابع من أكتوبر، إثر هجوم حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.
فيما نزح مئات الآلاف نحو جنوب القطاع المكتظ بالسكان، حيث تكدسوا في خيم غير مؤهلة وفي الحدائق والمدارس والشوارع حتى، وسط شح في الطعام والماء.
بينما أدت الغارات الإسرائيلية على القطاع حتى الآن إلى مقتل 20 ألفا و57 فلسطينياً بينهم أكثر من 8 آلاف طفل. (العربية)
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