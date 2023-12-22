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جريمة إسرائيليّة جديدة... إستشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة

Lebanon 24
22-12-2023 | 05:29
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أفادت "سكاي نيوز"، عن استشهاد 4 أشخاص من عائلة واحدة، في قصف إسرائيليّ، استهدف وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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غزة

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