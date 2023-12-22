عاصفة عنيفة في أوروبا... المياه وصلت إلى ارتفاع الخصر وشجرة عيد الميلاد تقتل امرأة

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تجتاح عاصفة شمال أوروبا، ما أدى إلى سقوط أشجار وإثارة تحذيرات من فيضانات على ساحل بحر الشمال، كما واجه المسافرون بالسكك الحديدية قبل عيد الميلاد في أجزاء من ألمانيا اضطرابات.وقالت شركة السكك الحديدية الوطنية "دويتشه بان" إن هناك إلغاءات على مسارات هامبورغ وهانوفر إلى فرانكفورت وميونيخ، في حين لم يتم تشغيل خدمات المسافات الطويلة من هامبورغ شمالاً إلى كييل وفلينسبورغ، من بين اضطرابات أخرى.وذكرت الشركة أن الأشجار المتساقطة تسببت في إتلاف الأسلاك الكهربائية العلوية أو سد المسارات إلى حد كبير في شمال ألمانيا، ولكن أيضًا في ولاية هيسن بوسط البلاد.وحدثت بعض التأخيرات في وقت متأخر من مساء الخميس في مطار فرانكفورت، أكثر المطارات ازدحاما في ألمانيا، على الرغم من عدم حدوث أي إلغاءات نتيجة للعاصفة، وقالت الشركة المشغلة للمطار إن العمل كان كالمعتاد صباح الجمعة.وفي هامبورغ، غمر نهر إلبه الشوارع المحيطة بسوق السمك بالمدينة، حيث وصلت المياه إلى ارتفاع الخصر في بعض الأماكن.وحذرت السلطات الألمانية من ارتفاع الأمواج بما يصل إلى 3 أمتار (حوالي 10 أقدام) أو أكثر فوق متوسط المد العالي في أجزاء من ساحل بحر الشمال يوم الجمعة.وفي أودينار غربي بلجيكا، انهارت شجرة عيد الميلاد التي يبلغ طولها 20 مترًا (65 قدمًا) على 3 أشخاص في سوق مزدحم في وقت متأخر من الخميس، ما أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 63 عامًا وإصابة شخصين آخرين.وقال عمدة المدينة مارنيك دي موليميستر: "لقد أدت الرياح والأمطار الغزيرة إلى انهيار الشجرة"، تم إلغاء سوق عيد الميلاد على الفور.