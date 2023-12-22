"يعتمد أسلوب الخداع والغش"... أولمرت: يجب التخلص من نتنياهو

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إعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة فوراً.كما شدد أولمرت على أنه يجب التخلص من رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أنه كان على الأخير إدراك أنه ليست هناك إمكانية لتحقيق أهدافه التي أعلنها في غزة.وقال: "نتنياهو يعتمد أسلوب الخداع والغش والاستعراض السياسي ويمثل حالة الزيف الخالص"، لافتاً إلى أنه أصبح من الواضح الآن أنه ليست هناك أي فرصة لتحقيق التوقعات التي حددها نتنياهو في غزة.