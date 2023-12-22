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عربي-دولي
قبل وفاتها... هذا الأمر كان يُقلق الملكة إليزابيث كثيراً
Lebanon 24
22-12-2023
|
06:15
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كانت الملكة إليزابيث الثانية تشعر خلال المرحلة الأخيرة من حياتها بالقلق لاحتمال أن تموت في قصر بالمورال في اسكتلندا بسبب التعقيدات التي قد تترتب على جنازتها، بحسب ما كشفت إبنتها الأميرة آن في فيلم وثائقي.
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وأضافت: "حاولنا إقناعها بأن ذلك ينبغي ألا يكون مسألة يُتَّخذ قرار في شأنها". (سكاي نيوز)
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