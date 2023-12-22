Advertisement

عربي-دولي

قبل وفاتها... هذا الأمر كان يُقلق الملكة إليزابيث كثيراً

Lebanon 24
22-12-2023 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1144121-638388477115194921.jpeg
Doc-P-1144121-638388477115194921.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كانت الملكة إليزابيث الثانية تشعر خلال المرحلة الأخيرة من حياتها  بالقلق لاحتمال أن تموت في قصر بالمورال في اسكتلندا بسبب التعقيدات التي قد تترتب على جنازتها، بحسب ما كشفت إبنتها الأميرة آن في فيلم وثائقي.
Advertisement

وأضافت: "حاولنا إقناعها بأن ذلك ينبغي ألا يكون مسألة يُتَّخذ قرار في شأنها". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:02 | 2023-12-22
08:00 | 2023-12-22
07:35 | 2023-12-22
07:27 | 2023-12-22
06:47 | 2023-12-22
06:30 | 2023-12-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24