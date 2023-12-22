قبل وفاتها... هذا الأمر كان يُقلق الملكة إليزابيث كثيراً

Advertisement

كانت الملكة إليزابيث الثانية تشعر خلال المرحلة الأخيرة من حياتها بالقلق لاحتمال أن تموت في قصر بالمورال في اسكتلندا بسبب التعقيدات التي قد تترتب على جنازتها، بحسب ما كشفت إبنتها الأميرة آن في فيلم وثائقي.وأضافت: "حاولنا إقناعها بأن ذلك ينبغي ألا يكون مسألة يُتَّخذ قرار في شأنها". (سكاي نيوز)