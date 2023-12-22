الجيش الإسرائيليّ يتعرّض للسخريّة... ما قام به غريب جدّاً (صورة)

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمنشورات ألقاها الجيش الإسرائيلي بواسطة طائرات، على بلدتي بيت أمين وسنيريا، جنوب شرقي قلقيلية، في الضفة الغربية.وتدعو المنشورات التي تم إلقاؤها، المتواجدين في منطقة جباليا في قطاع غزة، لمغادرة المنطقة، مما أثار سخرية واسعة، على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.وكتب في نص المنشورات: "تحذير عاجل، إلى المتواجدين في منطقة جباليا، الدرج، التفاح والبلدة القديمة.. المنطقة التي تتواجدون بها تعتبر منطقة قتال".كما طالب الجيش أهالي مناطق في القطاع، بإخلائها، قائلا: "من أجل سلامتكم، جيش الدفاع يناشدكم بالإخلاء الفوري والتوجه إلى المآوي المعروفة القريبة منكم".وأضاف: "في حال حصولكم على معلومات قيمة تخص المخطوفين، الرجاء إخبارنا عنها بكل وسيلة". (العربية)