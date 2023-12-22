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عربي-دولي

عمليّة أمنيّة قامت بها إسرائيل قرب حدود دولة عربيّة... هذه تفاصيلها بالصور

Lebanon 24
22-12-2023 | 06:47
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كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن قوات من الجيش الإسرائيلي نفذت عملية قرب حدود مصر، أحبطت خلالها تهريب كمية كبيرة من المخدرات تقدر بـ16 مليون شيكل.

وقال موقع " now14" التابع للقناة 14 الإسرائيلية، إن "قوات الجيش الإسرائيلي رصدت هوية المشتبه بهم ونجحت في إحباط عملية تهريب ضخمة وضبطت أكثر من 400 كيلوغرام من المخدرات القادمة من مصر".
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ونشر التلفزيون العبري صورا قال إنها لجنود وجنديات من كتيبة كركال "الفهد" مع السيارة الرباعية والمخدرات التي تم ضبطها في جبل هاحريف على الحدود المصرية.
 
الإعلام العبري يكشف عن
 
الإعلام العبري يكشف عن
 
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