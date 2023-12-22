قنابل تزن 2000 رطل استعملتها إسرائيل بغزة.. صور وحفر تكشف المستور

وصف عدد من الخبراء أن الحرب على غزة هي الأعنف عبر التاريخ، وقد بيّنت صور التقطتها الأقمار الصناعية وحجم الحفر في القطاع المحاصر والمدمر، استعمال إسرائيل لقنابل ضخمة تزن 2000 رطل.

وخلال الأسابيع الستة الأولى من الحرب، استخدمت إسرائيل بشكل روتيني إحدى أكبر قنابلها وأكثرها تدميراً في المناطق التي صنفتها آمنة للمدنيين، وفقاً لتحليل أدلة مرئية أجرته صحيفة "نيويورك تايمز".

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ويستخدم العديد من الجيوش الغربية قنابل بهذا الحجم، لكن بحسب العديد من خبراء الذخائر، فإن القوات الأميركية على سبيل المثال لم تعد تسقطها أبدًا في المناطق المكتظة بالسكان.



وبين مسح لصور الأقمار الصناعية في جنوب غزة، حجم الحفر الناتجة عن القنابل، إذ بلغ عرضها حوالي 40 قدمًا أو أكثر، وقد أكد الخبراء أن القنابل التي يبلغ وزنها 2000 رطل فقط تترك حفراً بهذا الحجم في تربة غزة الرملية الخفيفة.



إلى ذلك، تبين وجود 208 حفر بحسب ما كشفته صور الأقمار الصناعية ولقطات الطائرات بدون طيار، لكن من المحتمل أن يكون هناك العديد من الحفر في أماكن أخرى لم تصور، نظرا لمحدودية عمل الأقمار الصناعية.



وتثبت تلك النتائج أن القنابل الضخمة التي تستخدمها إسرائيل تشكل تهديدًا واسع النطاق للمدنيين الذين يبحثون عن الأمان في جنوب غزة.



في المقابل، رد متحدث عسكري إسرائيلي على مسألة القنابل هذه، قائلا "إن أولوية بلاده تدمير حماس، على أن يتم لاحقا التحقيق في تلك المسائل".



كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي "يتخذ الاحتياطات الممكنة من أجل خفض الأضرار التي تلحق بالمدنيين".





وسقط حتى الآن في غزة أكثر من 20 ألف شهيد بينهم 8000 طفل، فيما نزح مئات الآلاف من شمال القطاع نحو الجنوب. (العربية)