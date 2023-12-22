بهذه الطريقة... مجندات إسرائيليّات يُهدّدن "حماس" (فيديو)

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو، يظهر فيه مجندات في الجيش الإسرائيلي وهن في كامل عتادهن العسكري، موضحةً أنهن يشاركن في الحرب على قطاع غزة.

وفي الفيديو، تظهر المجندات وهن يخلعن أقنعتهن ويفردن شعرهن، ويحدث ذلك، وفي الخلفية يسمع لحن موسيقى غربي.



وأرفقت الوزارة الفيديو بتعليق، قالت فيه "لبوات جيش الدفاع يعملن مع الأسود على دحر الفئران". (سبوتنيك)



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كما يتم إعفاء النساء من الخدمة النظامية إذا تزوجن مثلا، ومن قوات الاحتياط إذا تحولن لأمهات أو كن من الحوامل، كما يسمح القانون بإعفاء النساء من الخدمة لأسباب دينية.

وحسب تقارير إسرائيلية، يشكل النساء 33% من مجموع قوات الجيش "التجنيد الإجباري" و18% من الجيش النظامي و26% من منظومة القيادة، إلا أن معظمهن لا يستطعن حتى الآن أداء بعض الوظائف مثل مهام قتالية في سلاح المدرعات والمشاة والهندسة.