الأرصاد الجوية تحذّر.. 3 ظواهر ستشهدها هذه البلاد!

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من تأثر البلاد بعدة ظواهر جوية في أول أيام فصل الشتاء الذي بدأ اليوم الجمعة، وسيستمر 88 يوما و23 ساعة.





وقد كشفت خرائط الطقس أن الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هي نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال محافظة البحر الأحمر، والذي يؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد.

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وشددت على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.



وأشارت إلى إمكانية سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تكون خفيفة على مناطق من أقصى جنوب سلال جبال البحر الأحمر.



أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط، ستكون معتدلة إلى مضطرب مع ارتفاع الأمواج فيه من مترين إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.





وبالنسبة لحالة البحرالأحمر، ستكون معتدلة وارتفاع الأمواج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وقالت الأرصاد إنه مع الانقلاب الشتوي، سيستمر الغطاء السحابي على شمال البلاد، والذي يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.



ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة مئوية، وتسجل الإسكندرية 21 درجة مئوية، فيما تسجل مدينة شرم الشيخ جنوب 25 درجة مئوية، وتسجل محافظة المنيا 21 درجة مئوية، وتسجل على أسوان جنوب الصعيد 24 درجة مئوية. (روسيا اليوم)