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عربي-دولي

عرض جديد من إسرائيل لـ"حماس".. على ماذا ينصّ؟

Lebanon 24
22-12-2023 | 09:43
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أفادت "سي ان ان"، نقلاً عن مسؤول أميركيّ، أنّ الحكومة الإسرائيلية قدّمت عرضا جديدا لحركة "حماس"، ينصّ على وقف القتال في قطاع غزة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح 35 رهينة إسرائيلية جديدة، من النساء وكبار السنّ وجرحى ومرضى.
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ووفقا للمسؤول، تشمل هذه المجموعة الرجال المسنين الثلاثة الذين تم أسرهم من مستوطنة كيبوتس بالقرب من حدود غزة والذين ظهروا مؤخراً في مقطع فيديو بثته "كتائب القسام" بدأ بعبارة "لا تتركونا نشيخ"، طالبوا خلاله بالعمل للإفراج عنهم. (العربية)
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