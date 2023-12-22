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عربي-دولي
قدّم أوراقه.. عمران خان يعلن ترشحه للانتخابات رغم استمرار محاكمته
Lebanon 24
22-12-2023
|
09:45
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قدّم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أوراق ترشحه للانتخابات العامة التي ستجرى في 2024، رغم استمرار محاكمته بحسب ما أفادت به شبكة تلفزيون جيو نيوز.
وقدم خان أوراقه للتنافس على مقعد في الجمعية الوطنية في مسقط رأسه ميانوالي.
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وقبل ساعات، قال أحد محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن المحكمة العليا في البلاد أفرجت، اليوم الجمعة، بكفالة عن خان وأحد مساعديه في قضية تتعلق بإفشاء أسرار الدولة.
وذكر المحامي سلمان سافدار أنه لم يتضح بعد ما إذا كان خان سيخرج من السجن لأن هناك عدة مذكرات اعتقال بحقه في قضايا أخرى.
وخان نجم الكريكيت السابق، مسجون منذ آب بعد إدانته بتهم فساد في قضية منفصلة.
ودفع خان ببراءته من تهم إفشاء أسرار الدولة. وتتعلق هذه الاتهامات برسالة سرية أرسلها السفير الباكستاني في واشنطن إلى إسلام آباد العام الماضي، واتُهم خان بنشرها.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت قيادات من حزب إنصاف الباكستاني أمس الأربعاء، أن خان سيرشح نفسه للانتخابات العامة المقررة في الثامن من شباط المقبل في 3 دوائر انتخابية بعد إصدار المحكمة العليا رفضها الاستئناف الذي قدّمه خان. (العربية)
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