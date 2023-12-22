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مقتل أحد الرهائن الإسرائيليين في غزة... هذه هويّته

Lebanon 24
22-12-2023 | 10:21
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قُتِلَ إسرائيليّ يحمل الجنسيّة الأميركيّة، ويُدعى جاد حاغاي، على أيدي خاطفيه،  بحسب ما أعلنت عائلته.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن في بيان عن وفاته، مشيرا إلى أنه خطف مع زوجته من كيبوتس نير عوز عندما خرجا في "مشيتهما المعتادة صباحا" في 7 تشرين الاول.
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وبحسب كيبوتس نير عوز فإن جثته ما زالت بحوزة حركة حماس في قطاع غزة.
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