بايدن يُوقّع مرسوماً يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا

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وقَع الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوما يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا، حسبما أعلن المكتب الصحفي للبيت الأبيض.وورد في البيان: "يهدف مرسوم بايدن إلى جعل استخدام روسيا قاعدتها الصناعية العسكرية لدعم الجهود الرامية إلى تقويض الأمن في البلدان والمناطق المهمة للأمن القومي الأميركي أمرا أكثر صعوبة".وأضاف البيان: "كما يهدف المرسوم إلى منع استخدام روسيا للأنظمة المالية الدولية لاستيراد المنتجات ذات الاستخدام العسكري وغيرها من المنتجات المهمة من دول ثالثة". (روسيا اليوم)