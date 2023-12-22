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عربي-دولي

بايدن يُوقّع مرسوماً يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا

Lebanon 24
22-12-2023 | 10:56
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وقَع الرئيس الأميركي جو بايدن مرسوما يهدف إلى تشديد العقوبات على روسيا، حسبما أعلن المكتب الصحفي للبيت الأبيض.

وورد في البيان: "يهدف مرسوم بايدن إلى جعل استخدام روسيا قاعدتها الصناعية العسكرية لدعم الجهود الرامية إلى تقويض الأمن في البلدان والمناطق المهمة للأمن القومي الأميركي أمرا أكثر صعوبة".
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وأضاف البيان: "كما يهدف المرسوم إلى منع استخدام روسيا للأنظمة المالية الدولية لاستيراد المنتجات ذات الاستخدام العسكري وغيرها من المنتجات المهمة من دول ثالثة". (روسيا اليوم)
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