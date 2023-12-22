ماكرون يبارك للسيسي ويناقش معه الوضع في غزة

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هنأه فيه بفوزه بولايته الجديدة، وبحث معه العلاقات الثنائية والوضع في غزة.

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وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أحمد فهمي، بأن الرئيس الفرنسي حرص على توجيه التهنئة للرئيس المصري بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر.

وذكر المتحدث أن الاتصال تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية، حيث استمع الرئيس الفرنسي إلى رؤية الرئيس المصري بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية فى قطاع غزة لحماية المدنيين ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود المشتركة ذات الصلة، كما أكدا أهمية تجنب ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة حرصاً على مقدرات شعوبها اللي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمى.

( روسيا اليوم)